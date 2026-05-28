La pobreza laboral disminuyó 3.2 puntos porcentuales del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la actualización de las cifras de la pobreza laboral y los indicadores correspondientes al

primer trimestre de 2026. Estos se calculan con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI)). Se trata de una aproximación adicional al análisis que se realiza en la medición de la pobreza multidimensional (PM), en particular, para el espacio del bienestar económico, pues se centra en la capacidad del ingreso laboral para cubrir el costo de la canasta alimentaria.

Durante el primer trimestre de 2026 se registró una disminución de la población en situación de pobreza laboral, tanto en la comparación trimestral como en la anual, a nivel nacional y en los ámbitos rural y urbano. La reducción se da a la par de un incremento del ingreso laboral real per cápita en ambos periodos tanto a nivel nacional como en los dos ámbitos de residencia. Este crecimiento en el ingreso laboral también se observó en las desagregaciones según sexo, condición de formalidad e informalidad de la población ocupada, así como en todos los quintiles de ingreso.