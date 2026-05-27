Maru Campos asiste a la FGR en CDMX; comparece por caso de agentes de CIA en Chihuahua

EL UNIVERSAL

La gobernadora chihuahuense fue citada este miércoles 27 de mayo por la Fiscalía General de la República, para testificar sobre el caso de agentes estadounidenses en territorio mexicano

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, fue citada este miércoles 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR), para testificar sobre el caso del narcolaboratorio hallado en la entidad que gobierna el pasado 18 de abril, donde fallecieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes y el policía ministerial Manuel Méndez, en un accidente vehicular.