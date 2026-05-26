Respalda CSP regulación de IA planteada por Papa

REFORMA

La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el llamado del Papa León XIV para regular la Inteligencia Artificial y advirtió sobre los riesgos de que el desarrollo tecnológico quede concentrado en actores privados con gran poder económico.

La Mandataria calificó de “muy interesante” la primera encíclica del Pontífice, dedicada a la inteligencia artificial, las redes sociales y los efectos del poder tecnológico sobre la humanidad.

“Es muy interesante porque no sólo habla de la importancia en la regulación de la Inteligencia Artificial, sino dice por quién está controlada”, expresó.

En conferencia, la Presidenta leyó fragmentos de la encíclica “Grandiosa Humanidad”, en los que León XIV advierte sobre el dominio tecnológico de corporaciones privadas y el riesgo de que las decisiones sobre el futuro queden concentradas en unos cuantos actores.

“El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y, por ello, aún más difícil de discernir, gobernar y orientar”, leyó.

La Mandataria destacó particularmente el planteamiento del Papa sobre la necesidad de discutir quién controla la inteligencia artificial y con qué fines se utiliza.

“Es una reflexión muy interesante, no sé si la tienes ahí, podemos leer un poco, vale mucho la pena, sea uno católico o no, la reflexión que hace el Papa León XIV”, expresó.

Durante la lectura del documento, Sheinbaum retomó otro fragmento de la encíclica.

“Debemos preguntarnos con realismo quién ese poder orienta. No podemos ignorar la energía nuclear, la biotecnología, la informática y el conocimiento propio de otras capacidades que hemos adquirido”, citó.

Sostuvo que el texto plantea una reflexión humanista sobre el desarrollo tecnológico y el futuro de la humanidad.

“La inteligencia artificial, las redes sociales, algoritmos, todo esto lo plantea muy interesante y además su reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad”, señaló.

Sheinbaum destacó que la visión del Pontífice está ligada a la defensa de los sectores más pobres.

“Pensando además, con su visión, que es una visión de cercanía con los más pobres”, dijo.

La Mandataria adelantó que el Gobierno mexicano continuará analizando el tema de la regulación tecnológica y la inteligencia artificial.

“Vale mucho la pena la encíclica, la reflexión, y en otras ocasiones podemos seguir hablando de esto y de qué tenemos que hacer desde México”, sostuvo.