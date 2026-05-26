Sheinbaum publica decreto para que Guardia Nacional aplique multas de tránsito en carreteras federales

MILENIO

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto que faculta a la Guardia Nacional para realizar labores de tránsito en las carreteras del país a partir del 26 de mayo.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reforma el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal con la finalidad de que los agentes de la Guardia Nacional apliquen infracciones a quien incumpla con este ordenamiento.

“Las indicaciones de las personas integrantes de la Guardia Nacional prevalecen sobre los dispositivos para el control del tránsito y cualquier otra regla aplicable.

“La contravención a lo establecido en los dispositivos para el control del tránsito y a las órdenes para el control del tránsito de las personas integrantes de la Guardia Nacional en las vías federales será sancionada mediante multa de 40 a 50 veces la cuota diaria que establece este reglamento”, señala.

¿Cuáles serán las nuevas facultades de la Guardia Nacional?

En el caso de las sanciones, explica que podrán aplicar desde infracciones hasta amonestaciones verbales o escritas.

En el caso de las amonestaciones verbales, se tratará únicamente de orientación a los ciudadanos de conducirse de conformidad con el reglamento.

Mientras que, en la forma escrita, advierte al conductor sobre el incumplimiento del reglamento y se expedirá a través del formato establecido en el que se hará notar objetivamente al infractor la conducta que contravino y las posibles consecuencias que habría causado.

En tanto, cuando las personas usuarias de las carreteras se opongan a las órdenes de los agentes de la Guardia Nacional podrán ser detenidas y presentadas ante el Ministerio Público “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares a que alude el artículo 178 del Código Penal federal, sin perjuicio de la probable responsabilidad por otros delitos”.

Los cambios especifican acciones que debe realizar la Guardia Nacional, desde aplicar exámenes toxicológicos o de alcoholemia a los conductores, hasta los pasos a seguir en caso de un accidente de tránsito grave.

Conductores también tendrán obligaciones

Incluso marca la obligación de los conductores de ayudar en un accidente si es que un agente lo solicita.

“Con base en la naturaleza y la gravedad de las lesiones de las personas involucradas en el hecho de tránsito, cualquier persona o autoridad solicitará auxilio a los servicios de emergencia para prestar ayuda a las personas lesionadas y, si es necesario y posible, procurar su traslado al lugar más próximo en que puedan recibir asistencia médica, bien por los medios a su alcance o con su propio vehículo.

“Los conductores de los demás vehículos que pasen por el lugar del hecho estarán obligados a detenerse a la indicación de las personas integrantes de la Guardia Nacional y a colaborar en el auxilio de las personas lesionadas”, especifica.