Portazo previo a Final de Liga MX entre Pumas y Cruz Azul

Excélsior

“Pásense carnales”, así fue como la Final entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario fue testigo de un nuevo portazo minutos antes de que el balón comenzara a rodar por el título del Clausura 2026.

Pumas busca su octava corona en el futbol mexicano, mientras que Cruz Azul va por su décima estrella y reafirmar su sitio como el tercer equipo más ganador en la historia de la Liga MX.

A minutos de que comenzará el compromiso en la capital del país, aficionados ya abarrotaban las tribunas del inmueble dos veces mundialista, sin embargo, esto contó con diversos inconvenientes en los túneles que dan acceso a las gradas. Producto de ello, el portazo sufrido en el Estadio Olímpico Universitario:

De momento, ninguno de los equipos, la Liga MX o la FMF se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que en los siguientes minutos se emita un comunicado esclareciendo las razones, repercusiones y detalles que atentan contra la seguridad de los aficionados que se dieron cita al Estadio Olímpico Universitario esta tarde-noche del domingo 24 de mayo.