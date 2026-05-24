Desaparecen dos perros recogidos por agentes de Vialidad en Huauchinango, acusa ONG

Desde Puebla

Huauchinango, Pue. – La organización Esperanza Canina Huauchinango hizo un llamado público de alerta y exigió respuestas, después de denunciar que elementos de Vialidad municipal se llevaron a dos perros en días distintos, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni su situación real —si fueron reubicados, atendidos o sacrificados—, lo que ha generado gran molestia y desconfianza en la población.

Según el reporte de la agrupación, ayer se llevaron a un perro dPitbull negro, tras un incidente de agresión o pelea con un adulto mayor; mientras que hoy retiraron a otro ejemplar, de pelaje atigrado con blanco, ambos en la vía pública.

A través de redes sociales, cuestionaron directamente: “¿A dónde los llevaron y qué pasará con ellos?.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado explicaciones, lo que ha encendido las alarmas, pues vecinos recuerdan que en la administración anterior ocurrió lo mismo.

Entonces, policías y personal del ayuntamiento fueron denunciados ante el Ministerio Público por la desaparición de varios perros que vivían en el jardín principal, hechos que no tuvieron resolución clara.

Ciudadanos expresaron su inconformidad: “No es posible que Vialidad mejor ande levantando perros y no cumpla con su trabajo real”, señalaron en mensajes difundidos en la localidad.

Se buscó la versión oficial con Arturo Galicia Zamora, director de Medio Ambiente y Bienestar Animal del municipio; sin embargo, se informó que no concede entrevistas y desconocía estos hechos, sin poder aclarar a dónde fueron enviados los animales o qué protocolo se siguió.

Se prevé que en las próximas horas se presente una denuncia penal ante la Casa de Justicia, para investigar lo ocurrido y exigir las normas de protección animal, además de conocer el destino de estos dos perros.