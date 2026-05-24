Video: Despidieron a Blanca Adriana en Huauchinango 

María Huerta

Entre lágrimas y gritos de justicia, familiares y amigos dieron el último adiós a Blanca Adriana Vázquez Montiel en su natal Huauchinango.

La muerte de esta mujer de 37 años, que desapareció tras acudir a la clínica estética Detox y posteriormente fue hallada en un canal en Altzayanca, Tlaxcala, generó profundo dolor, pero hoy ya está cobijada por el amor de los suyos, familiares y amigos, que la despidieron.

Entre cánticos y porras, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón local para el sepelio, donde sus familiares exigieron justicia, toda vez que los posibles responsables siguen prófugos.