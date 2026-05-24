Refuerza Tonantzin Fernández compromiso con la educación superior en San Pedro Cholula

Arlette Hernandez

Con el objetivo de ofrecer más y mejores oportunidades de estudio, así como contribuir a la economía de las familias cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, firmó diversos convenios de colaboración con 13 universidades poblanas.

Lo anterior, bajo las premisas de otorgar descuentos y becas a jóvenes de San Pedro Cholula que deseen cursar alguna de las carreras universitarias que ofrecen dichas instituciones, así como abrir las puertas del Ayuntamiento para quienes busquen liberar sus prácticas profesionales o, en su caso, realizar su servicio social.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó la importancia de estrechar lazos con instituciones educativas de nivel superior, ya que estas becas y descuentos permitirán que más jóvenes accedan a una formación universitaria, fortaleciendo así su desarrollo académico y profesional, además de que sus conocimientos podrán retribuir al municipio mediante el servicio social o su incorporación al ámbito laboral.

Asimismo, compartió que, aunado a estos convenios, su administración también contribuye a la economía y formación académica de jóvenes universitarios a través de programas de becas que permiten cubrir gastos de transporte o materiales escolares.

Por su parte, las y los representantes de las universidades participantes agradecieron la disposición del Gobierno Municipal por sumarse a esta acción que beneficiará principalmente a la matrícula de cada una de sus instituciones, compartiendo la visión de impulsar la educación y profesionalización de las y los jóvenes.

Cabe mencionar que en la firma de este convenio participaron: Tonantzin Fernández Díaz, presidenta municipal de San Pedro Cholula; Raymundo Atanacio Luna, rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; Carlos Vázquez Odi, director de Vinculación Política y Social del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla; María Teresa Guzmán Carvajal, rectora de Trozmer Centro Universitario; Miguel Muñoz García, rector de la Universidad de los Ángeles; Emilio López Chávez, director de Mercadotecnia de ISU Universidad; Yéssica Hernández Hernández, directora general del Instituto Universitario en Movimiento por México; María de Lourdes Moreno Andrade, directora académica de la Escuela Libre de Psicología; Claudia Reyes Franco, coordinadora de Control Escolar del Instituto Global de Alta Dirección; Laura Marycruz Zepeda Tirado, coordinadora de Vinculación Académica y Fortalecimiento Educativo de la Universidad Alva Edison; Ricardo Silva Campos, director administrativo del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; Michelle Caballero Soto, enlace de la Dirección Académica del Instituto Universitario Puebla; Edgar Jesús López Romero, secretario académico de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia; así como José Esaú Ramírez Chávez, ejecutivo de Ventas Corporativas de la Universidad IEU.