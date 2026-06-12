Lluvias generan diversas afectaciones en Puebla capital y Amozoc

*Mantiene Gobierno de Pepe Chedraui vigilancia en zonas de riesgo por lluvias*

– _Personal de Protección Civil Municipal atendió la caída de un quiote de maguey que generaba riesgo para la población y afectaciones viales_

Puebla, Pue., a 12 de junio de 2026.- El gobierno de la ciudad mantiene prevención, monitoreo y atención ante las condiciones meteorológicas registradas en la capital, con el objetivo de proteger la integridad, el patrimonio y el bienestar de las y los poblanos.

Como parte de estas labores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de personal de Protección Civil Municipal, atendió la caída de un quiote de maguey sobre cables de alta tensión en Circuito Juan Pablo II, en el fraccionamiento Prados Agua Azul, situación que generó obstrucción vial, aunque se realizaron las labores para prevenir riesgos a la población.

De manera inmediata se realizaron trabajos de mitigación para retirar el material vegetal y restablecer condiciones seguras de circulación.

Asimismo, se brindó atención a una anegación en la colonia Rancho Colorado, donde se implementaron acciones preventivas para reducir riesgos y salvaguardar a las familias de la zona.

De manera complementaria, personal de la Secretaría de Servicios Públicos atendió reportes relacionados con las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en la capital, realizando la reposición de tres globos opalinos pertenecientes a dos postes de alumbrado público ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Actualmente, el río Atoyac registra un 50 por ciento de su capacidad, mientras que el río Alseseca se encuentra al 40 por ciento; sin embargo, algunos tramos con mayores escurrimientos alcanzan hasta el 90 por ciento.

En cuanto a los vasos reguladores, Puente Negro registra un 50 por ciento de almacenamiento y Santuario un 20 por ciento, por lo que permanecen bajo vigilancia constante.

Para reportar situaciones de riesgo o solicitar apoyo, se encuentra disponible la línea de Protección Civil Municipal al 22 23 03 85 20, el número de atención ciudadana 072 y, en caso de emergencia, el 911.

INUNDACIONES EN AMOZOC

Las precipitaciones generaron ríos e inundaciones en la junta auxiliar San Salvador Chachapa, Amozoc.

Vecinos refieren que lluvia arrastró carros este viernes.