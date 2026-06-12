Canadá da la bienvenida al Mundial 2026 con un homenaje a los pueblos originarios de Norteamérica

LA JORNADA

Toronto. Con fallas técnicas y asientos vacíos en las gradas, Canadá dio la bienvenida como una de las tres sedes del Mundial 2026 en el estadio de Toronto. La ceremonia de inauguración comenzó al ritmo de la canción One Heart en medio de un escenario con elementos alusivos al país de la hoja de arce; sin embargo los organizadores debieron lidiar con imprevistos.

La imagen de un estadio sin el aforo lleno y espacios vacíos entre las gradas robó los reflectores en la ceremonia de inauguración de Canadá, donde el país norteamericano hizo un homenaje a los pueblos originarios de la región.

Los precios del Mundial ha sido un factor que ha provocado la molestia de los aficionados, pues aunque la FIFA anunció en un inicio que los boletos tendrían un costo desde 60 dólares, fueron pocas las entradas que se vendieron a ese costo.

En contraste, el diario estadunidense Los Ángeles Times reportó el jueves que aún había boletos disponibles para el debut de Canadá de este viernes con precios que iban desde los 980 dólares hasta los dos mil 240.

En Canadá, el deporte de mayor arraigo es el hockey, mientras que el futbol apenas hace unos años ha comenzado a buscar un espacio con una liga que todavía no termina de consolidarse.

Fallas técnicas

En un escenario rojo con toques blancos y dorados, se presentaron representantes de las culturas originales de Canadá, al tiempo que bailarines cargaban figuras gigantes de ballenas, osos polares y arces que suelen ser representativos de ese país.

No obstante, la ceremonia se vio afectada cuando intentaron desplegar un inflable de una Copa del Mundo gigante y éste terminó por desinflarse. Además, aficionados se quejaron en redes sociales por el audio.

El espectáculo fue producido por Balich Wonder Studio, empresa reconocida por su participación en importantes eventos internacionales.

La cantante palestino-chilena Elyanna, la india Nora Fatehi y la canadiense Jessie Reyez fueron las primeras en salir al escenario para dar inicio al espectáculo musical, en el cual también se presentarán artistas internacionales como Alanis Morissette y Michael Buble.

La fiesta también ya se estallaba a las afueras del reciento de Toronto, donde miles de aficionados canadienses, vestidos con jerseys rojos, así como de Bosnia y Herzegovina, con playeras celestes, marcharon por las calles de esa localidad rumbo al partido en el que ambas selecciones se enfrentarán poco después del medio día.