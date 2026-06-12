Katy Perry, Future, Anitta y Lisa iluminan la apertura del Mundial con una estética Hollywood

EL UNIVERSAL

El SoFi Stadium fue el escenario de la inauguración del Mundial en Los Ángeles, donde la producción apostó por una puesta en escena que combinó música, visuales y referencias a distintas ciudades de Estados Unidos.

El espectáculo arrancó con el sonido de tambores y una ambientación con tonos azules y estrellas blancas de su bandera ,que dio paso a una presentación con influencias del hip hop encabezada por Future y la sudafricana Tyla, quienes interpretaron “La hora del juego”.

En escena, el rapero y cantautor estadounidense apareció con una chamarra roja brillante de estilo relajado, y la coreografía también estuvo acompañada por bailarines con vestuarios deportivos.

Posteriormente, fue Lisa, integrante del grupo surcoreano Black pink, quien interpretó “Goals” junto a Anitta y Rema. Durante esta parte del show, el escenario utilizó elementos de distintos puntos icónicos del país, entre ellos el puente de San Francisco y la Estatua de la Libertad.

La coreana llevó a la cancha una sensual coreografía y un traje blanco que resaltó con la iluminación del estadio, mientras “coqueteaba” con la cámara y sonreía.

Antes de la aparición de Anitta, la palabra “Hollywood” se formó en letras doradas y la rodearon algunas palmeras, mientras que el rapero nigeriano Rema complementó su participación con lentes decorados con cristales brillantes.

La inauguración, que buscó reflejar la “multiculturalidad” y presumir a sus estrellas, se llevó a cabo con algunos espacios vacíos en las butacas.

Katy Perry la estrella de la inauguración

Aunque las especulaciones sobre una posible interpretación del himno nacional estadounidense circularon entre los asistentes, Perry ya había adelantado en sus redes sociales que interpretaría “Wonder”, tema que presentó junto a Tius, un niño que viajó desde Noruega como su invitado, de acuerdo con reportes de la prensa internacional.

Al inicio de la presentación de la voz detrás de “Roar”, las banderas de diversos países formaron un círculo sobre el escenario, incluyendo las de las tres naciones sede: Canadá, México y Estados Unidos.

Katy Perry apareció con un vestido metálico de efecto espejo. El diseño, de silueta ajustada en la parte superior, se abría hacia una falda con flecos brillantes que le daban movimiento y fluidez al caminar y saltar.

El tema inició con intensidad con la interpretación de Tius, seguida por Perry, quienes, rodeados por las banderas del mundo, disfrutaron del momento sobre el escenario.

El banderazo dio paso al inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay.