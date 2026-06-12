Sin novedad: Asaltan Oxxo y no hay detenidos en Huauchinango

Abelardo Domínguez
¡Otra vez!
Reportan ASALTO a mano armada al OXXO en el bulevar 18 de Marzo colonia El Paraíso en Huauchinango.
Un sujeto despojó a los cajeros de dinero en efectivo.
NO HAY DETENIDOS.
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