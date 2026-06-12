Anuncian en Atlixco el 9no festival nacional de coros infantiles y juveniles

Más de 140 niñas, niños y jóvenes de seis estados compartirán su talento

Ofrecerán cuatro conciertos gratuitos en exconvento de San Francisco

Desde Puebla

Del 25 al 28 de junio de 2026, Atlixco será escenario de uno de los encuentros corales más importantes de México: el 9º. Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco.

Este evento reunirá a 143 cantantes de entre 7 y 22 años provenientes de seis estados de la república.

El evento, organizado por el Centro de Arte Musical Atlixco AC (CAMAAC), y en colaboración con el Ayuntamiento de Atlixco que preside Ariadna Ayala, ofrecerá cuatro conciertos gratuitos que sucederán en el templo del exconvento de San Francisco, el jueves, viernes y sábado a las 7 p. m., y domingo, en la gran clausura, a la 1:30 p. m.

Desde su creación, este festival ha tenido como objetivo promover el desarrollo humano, artístico y social de niñas, niños y jóvenes mediante la práctica coral, fomentando valores como la disciplina, el trabajo colaborativo y el intercambio cultural, mismos que se han resaltado durante la administración de la presidenta Ariadna Ayala.

Consulta la programación:

Jueves 25 de junio | 19:00 horas, la Participación individual de todos los coros.

Viernes 26 de junio | 19:00 horas, Exconvento de San Francisco

* CDMX: Niños Cantores del Faro de Oriente

* Atlixco, Puebla: Pequeños Cantores de Atlixco

* Atlixco, Puebla: Jóvenes Cantores de Atlixco

* Jerez, Zacatecas: Coro Infantil Sueños e Ilusiones

* Morelia, Michoacán: Coro Miguel Bernal Jiménez de Jesús del Monte

Sábado 27 de junio | 19:00 horas

* Uruapan, Michoacán: Ensamble Coral de Sueños Uruapan

* Atlixco, Puebla: I Have a Voice Orphan Choir Ipoderac

* Coatepec, Veracruz: Coro Infantil Voces de la Montaña

* Guadalajara, Jalisco: Coro Pedro Buzeta

Domingo 28 de junio | 13:30 horas

* Participación individual de todos los coros

* Canto común