En Huauchinango, el puente de acceso a “La Mesita” se fractura por lluvias y vehículos pesados

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – La estructura del puente en la subida hacia la comunidad de La Mesita presenta ya fracturas visibles, consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días y del paso constante de camiones de gran tonelaje, denuncian vecinos de la zona.

Según los habitantes, estos vehículos circulan con aparente tolerancia del director de Vialidad municipal, Edgar Sebastián Sánchez Valencia.

Señalan que, especialmente por las noches, transita un camión ccon productos avícolas que ya ha causado daños previos, derribado postes, invadido banquetas y deteriorado la carpeta asfáltica.

Aseguran que, a pesar de haber presentado quejas públicas y denuncias formales, no han obtenido respuesta ni se ha detenido esta situación.

Ante el riesgo de un colapso inminente, ya que la estructura se degrada cada día más, la ciudadanía hace un llamado directo al presidente municipal, Rogelio López Angulo, para que revise el puente, restrinja el paso de camiones pesados y garantice la seguridad de quienes transitan por este acceso.