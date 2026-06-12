Canadá y Bosnia y Herzegovina negociaron un empate en su debut en Copa del Mundo 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Canadá no pudo aprovechar su condición de local y empató 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto norteamericano comenzó el torneo ante su afición en Toronto, pero tuvo que venir de atrás para rescatar un punto en un encuentro que se complicó desde la primera mitad.

Los europeos se adelantaron al minuto 21 gracias a un cabezazo de Jovo Lukić tras un tiro de esquina, sorprendiendo a los canadienses.

Durante gran parte del partido, Bosnia mostró orden defensivo y logró contener los intentos ofensivos de los locales. Sin embargo, al minuto 78 apareció Cyle Larin, quien apenas tenía unos instantes en el terreno de juego, para marcar el gol del empate y evitar la derrota del anfitrión.

Con este resultado, Canadá suma su primer punto en la historia de una Copa del Mundo. Aunque el empate dejó sensaciones encontradas entre los aficionados, el conjunto dirigido por Jesse Marsch aún tendrá margen para corregir detalles en sus próximos compromisos de la fase de grupos.