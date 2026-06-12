Fortalecen frente común contra el trabajo infantil

-Puebla participa en la campaña nacional Tarjeta Roja al Trabajo Infantil de la OIT.

-Más de 285 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan esta condición en la entidad.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la niñez durante la Conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de Puebla. En el encuentro se informó la adhesión de la entidad a la campaña federal Tarjeta Roja al Trabajo impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de nuevas estrategias de difusión Infantil, dirigidas a fortalecer la prevención de esta problemática social.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la entidad ocupa el sexto lugar nacional en incidencia de trabajo infantil, con más de 285 mil niñas, niños y adolescentes en esta condición. Señaló que esta realidad representa uno de los principales desafíos para las instituciones públicas y obliga a consolidar políticas orientadas a la permanencia escolar, la protección de derechos y la generación de bienestar para las familias poblanas.

Víctor Gabriel Chedraui, en su calidad de presidente de la Comisión para Combatir, Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de Puebla, reconoció la colaboración de las dependencias del gubernamentales, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (SEDIF), los ayuntamientos, Poder Legislativo, organizaciones sindicales, sector empresarial, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y los integrantes del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Destacó también a la Universidad Anáhuac Puebla por fungir como sede de un encuentro que fortalece la coordinación institucional en favor de la infancia y la adolescencia.

En su intervención, la directora general de Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM), Natalie Hoyos López, informó que, a través del sistema la entidad participa en la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y ampliará su alcance mediante materiales de difusión en distintas lenguas originarias presentes en el estado. Explicó que esta estrategia busca acercar el mensaje de prevención a comunidades de todas las regiones y fortalecer la conciencia social sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes cuando se vulneran sus derechos.

Por su parte, el secretario general en Puebla del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), Sergio Pacheco Hernández, explicó que, como parte de las acciones, el sindicato se incorporó a esta iniciativa mediante una campaña masiva de difusión en estaciones de radio y canales de televisión nacionales y locales. Subrayó que la participación de medios de comunicación, sectores productivos y organizaciones sociales permitirá ampliar el impacto de las acciones preventivas y de sensibilización.

Durante la sesión participó la representante federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Elia Cortés Benítez; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Gonzalo Prado Álvarez; el presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Honorable Congreso del Estado, José Luis Figueroa Cortés; y la subsecretaria de Juventud de la Secretaría de Deporte y Juventud, Alexa Espidio Sánchez. También asistieron representantes de las secretarías de Gobernación, Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud, Educación, Bienestar, Seguridad Pública y de las Mujeres; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, de la Fiscalía General del Estado y organizaciones no gubernamentales, entre otros.