BUAP formaliza Norma de Competencia Laboral Interna en gestión de la tutoría académica de nivel superior

María Huerta

Para fortalecer el acompañamiento a estudiantes de licenciatura, la Dirección de Atención Estudiantil, en coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Secretaría Administrativa de la BUAP, anunció la formalización de la Norma de Competencia Laboral Interna en gestión de la tutoría académica de nivel superior, así como la certificación.

Asimismo, durante la firma del acta de conformación del Comité Técnico de Normalización, la presidenta, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, celebró la creación de esta norma, pues surge de las ideas, el trabajo y las experiencias de los profesores.

Su implementación, aseguró, será garantía de mejoras que beneficien directamente a los estudiantes.

El comité técnico también está integrado por funcionarios y representantes de diversas unidades académicas, tutores, de alto perfil y desempeño, quienes colaboraron de manera precisa en este proyecto.

Al respecto, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, director de Atención Estudiantil explicó que esta norma surge a partir del programa institucional de tutoría académica de nivel superior, que tras la aplicación de un diagnóstico permitió señalar las áreas de oportunidad, lo que derivó en la protocolización de esta norma, la cual permitirá que 2 mil 500 tutoras y tutores puedan formarse con rigor académico a partir de una certificación que marcará una ruta para mejorar los acompañamientos en la educación superior.

Estas acciones se consolidarán a través del Diplomado Creación de la Tutoría Académica de Nivel Superior, un modelo formativo orientado a la evaluación y certificación de competencias, prácticas pertinentes y una cultura de atención académica que favorezca la permanencia, el éxito escolar y el desarrollo integral del alumnado.