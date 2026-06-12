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Fotonota: Llena de lodo la carretera estatal Huauchinango-Naupan

By Roberto Desachy / 12 junio, 2026

Abelardo Domínguez

Reportan bastante lodo en la carretera estatal Huauchinango – Naupan, dos curvas adelante de La Calera.

Autos particulares y unidades del transporte resbalan al transitar.

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