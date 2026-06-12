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Presentan “Puebla. Crónica gráfica de los años 70, 80 y 90 del siglo XX”

By Redaccion1 / 12 junio, 2026

Staff/RG

  • La transformación social, cultural y política de la BUAP y de la ciudad de Puebla se entrelaza en “Puebla. Crónica gráfica de los años 70, 80 y 90 del siglo XX”, del fotoperiodista Jesús Olguín Pascualli, libro editado por la Dirección General de Publicaciones en 2025 y presentado en la Casa de las Bóvedas, de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.
  • En su presentación, el autor Jesús Olguín Pascualli compartió los principales cambios en este oficio, el reto de plasmar en una imagen cierto hecho y cómo este puede preservar un legado histórico.
  • La narrativa visual de esta obra explora cómo la academia tomó el liderazgo en la vida universitaria, priorizando la investigación y la calidad educativa. Al mismo tiempo, aborda la metamorfosis de la ciudad desde sus antiguas vecindades hasta la creación de unidades habitacionales, como La Margarita.

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