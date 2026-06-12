Destinos Futboleros impulsan turismo y cultura durante el Mundial 2026 en el EdoMéx

EL VALLE

Toluca, Méx.- El Estado de México vive el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de los 14 Destinos Futboleros instalados en distintos municipios de la entidad, una estrategia que busca aprovechar la celebración deportiva para fortalecer la actividad turística, cultural y económica en las comunidades participantes.

Estos espacios, ubicados en municipios como Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Teotihuacán, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Tepotzotlán y El Oro, entre otros, permiten a los aficionados seguir los encuentros del Mundial en pantallas gigantes, además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica, artesanal y recreativa.

La iniciativa contempla más de 300 actividades que se desarrollarán hasta el próximo 9 de julio, convirtiendo a plazas públicas y espacios emblemáticos en puntos de encuentro para residentes y visitantes que buscan vivir la experiencia mundialista fuera de los estadios.

Entre las principales atracciones destacan los pabellones artesanales y gastronómicos, zonas de entretenimiento familiar, actividades interactivas relacionadas con el futbol y espacios temáticos para la toma de fotografías.

Asimismo, bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede alberga una exposición fotográfica que muestra la riqueza natural, histórica y cultural del Estado de México, promoviendo sus tradiciones, paisajes y vocaciones artesanales.

Como parte de la programación, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el Coro Polifónico del Estado de México realizan presentaciones en diversos municipios, sumando una oferta cultural que complementa las actividades deportivas y turísticas.

Autoridades estatales señalaron que esta estrategia busca generar una mayor afluencia de visitantes y una derrama económica para comerciantes, artesanos y prestadores de servicios, aprovechando la atención nacional e internacional que genera la Copa del Mundo.

Con ello, el Estado de México apuesta por convertir la pasión por el futbol en una oportunidad para promover sus destinos turísticos y fortalecer la identidad cultural de las comunidades mexiquenses durante la celebración del Mundial 2026.