Trex, el fenómeno musical de la cumbia, se presentará por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional

Sábado 7 de noviembre del presente año.

Su sencillo “Murmullos Desesperados” en colaboración con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey es todo un éxito.

Por Mino D’Blanc.

El exitoso grupo Trex anunció su esperado debut en el icónico Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, que se efectuará el sábado 7 de noviembre del presente año. Un concierto que marcará un antes y un después para ellos y que reunirá a miles de seguidores para celebrar su éxito total, siendo un fenómeno musical que está conquistando a personas de todas las edades en la república mexicana.

Romano, Mauricio y Moisés quienes son los integrantes de Trex, siguen escribiendo historia en la música mexicana actual con el lanzamiento de “Murmullos Desesperados”, su nuevo sencillo que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en el que cuentan con la colaboración de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Dicha canción representa mucho más que un lanzamiento que se perfila a ser uno de los más importantes de este año 2026 para la cumbia. Es el encuentro entre nueva generación de creativos musicales que están revolucionando el género tropical y una de las figuras más influyentes y queridas del regional mexicano. El resultado es una fusión de energía, nostalgia y modernidad que conecta con públicos multigeneracionales.

Y es que Trex se ha convertido en uno de los proyectos emergentes con mayor impacto en la industria de la música. Su capacidad para reinventar grandes clásicos, llevar al género de la cumbia a nuevas audiencias y generar fenómenos virales los ha colocado en el centro de la conversación musical durante todo lo que va de este año.

Con “Murmullos Desesperados” dan un paso decisivo en su carrera al sumar la voz la experiencia de Edwin Luna, logrando una colaboración que para los integrantes de Trex representa la materalización de un sueño.

Al respecto, Mauricio aseveró: “tener una colaboración con él es irreal. Es un artista enorme al que escucha a mucho con mis amigos y poder decir que hoy tenemos una canción juntos es increíble”.

Moisés discernió: es un sueño hecho realidad. Desde pequeños escuchábamos su música en todas las fiestas familiares. Además, convivir con él fue todavía mejor: es una persona muy humilde y dedicada. Estamos profundamente agradecidos de que aceptara formar parte de este proyecto.

Romano aseguró que esta colaboración confirma que los sueños sí se cumplen, argumentando: hace años lo vi cantar en un festival y toda la gente se sabía cada palabra de sus canciones. Ese día pensé: algún día voy a sacar una canción con él. Hoy es una realidad”.

No por algo, Trex tiene una comunidad de fans en constante crecimiento, millones de reproducciones acumuladas, colaboraciones de alto nivel y una propuesta fresca que desafía las reglas tradicionales de la industria y se ha consolidado como uno de los proyectos más relevantes de la música mexicana actual.

El link para que el público pueda adquirir sus boletos para el concierto en el Lunario del Auditorio Nacional es: https://www.ticketmaster.com.mx/trex-al-sabor-y-al-estilo-ciudad-de-mexico-07-11-2026/event/3D0064BE88A33C96