La película “El corazón de la bestia” se estrena a nivel nacional el 24 de septiembre

Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por el aclamado y experimentado David Ayer

Por Mino D’Blanc

La película “El corazón de la bestia”, dirigida por el aclamado y experimentado David Ayer tendrá su estreno a nivel nacional el 24 de septiembre del presente año, por lo que su tráiler oficial ya está disponible.

Presentada por Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment y Gulfstream Pictures, es una producción de Wild Chickens, Temple Hill y Kino World y escrita por Cameron Alexander y protagonizada por el mundialmente famoso y talentoso Brad Pitt, J.K. Simmons y Anna Lambe.

Sinopsis: tras un aterrador accidente aéreo, el oficial de Fuerzas Especiales James Belmont y Odín, quien es su perro de combate, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos.

La película es un intenso thriller de aventura que explora el vínculo irrompible entre un hombre y su mejor amigo mientras enfrentan su mayor batalla hasta ahora. El slogan de la misma lo dice todo: “No es por quién vives… es por quién estarías dispuesto a morir”.

Los productores ejecutivos de “El corazón de la bestia” son Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Cameron Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy y es producida por Olivia Hamilton, p.g.a., Marty Bowen, David Ayer, p.g.a., Brad Pitt, p.g.a.