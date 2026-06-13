La película “El corazón de la bestia” se estrena a nivel nacional el 24 de septiembre

- Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por el aclamado y experimentado David Ayer
Por Mino D’Blanc
La película “El corazón de la bestia”, dirigida por el aclamado y experimentado David Ayer tendrá su estreno a nivel nacional el 24 de septiembre del presente año, por lo que su tráiler oficial ya está disponible.
Presentada por Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment y Gulfstream Pictures, es una producción de Wild Chickens, Temple Hill y Kino World y escrita por Cameron Alexander y protagonizada por el mundialmente famoso y talentoso Brad Pitt, J.K. Simmons y Anna Lambe.
Sinopsis: tras un aterrador accidente aéreo, el oficial de Fuerzas Especiales James Belmont y Odín, quien es su perro de combate, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos.
La película es un intenso thriller de aventura que explora el vínculo irrompible entre un hombre y su mejor amigo mientras enfrentan su mayor batalla hasta ahora. El slogan de la misma lo dice todo: “No es por quién vives… es por quién estarías dispuesto a morir”.
Los productores ejecutivos de “El corazón de la bestia” son Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Cameron Alexander, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy y es producida por Olivia Hamilton, p.g.a., Marty Bowen, David Ayer, p.g.a., Brad Pitt, p.g.a.
You may also like
-
Trex, el fenómeno musical de la cumbia, se presentará por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional
-
Canadá da la bienvenida al Mundial 2026 con un homenaje a los pueblos originarios de Norteamérica
-
Katy Perry, Future, Anitta y Lisa iluminan la apertura del Mundial con una estética Hollywood
-
Ambulantes aprovechan la copa del mundo para llenar el Centro Histórico
-
Atiende Protección Civil choque tras lluvia; un bebé, lesionado