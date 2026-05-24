Coparmex avala el nuevo centro estatal de capacitación para transportistas de carga

Capacitación de operadores de transporte de carga disminuirá corrupción, violencia vial y descomposición social: Beatriz Camacho

Desde Puebla

Luego de ponerse en marcha del Centro de Capacitación y Adiestramiento para Operadores de Transporte de Carga por parte del ICATEP y CANACAR que tiene el objetivo de ofrecer formación técnica certificada, con validez oficial y enfoque en seguridad vial, la presidenta de COPARMEX

Puebla Beatriz Camacho aseguró que “cuando las voluntades se unen para un bien común se puede

lograr mucho”.

Dijo que este proyecto representa un paso relevante para el fortalecimiento del sector logístico y de transporte de carga, una actividad estratégica para la productividad y el crecimiento económico de

México. “Es una gran oportunidad para profesionalizar al sector, atender el déficit de operadores que existe actualmente en el país y abrir nuevas puertas de empleo formal bien remunerado para las y

los poblanos.

Beatriz Camacho manifestó que la formación de las personas como parte del ecosistema de desarrollo económico para el estado es importante porque existen de 75 a 125 mil

operadores que representan una parte importante debido a que Puebla es nodo logístico del centro del país, es una plataforma de distribución de mercancías hacia Ciudad de México, bajío y sureste, así como su conexión con Veracruz y el golfo.

“Un solo chofer de autotransporte puede trasladar de 300 mil a 20 o 30 millones de pesos de carga.

Esto significa que un operador no solo conduce un vehículo, resguarda el patrimonio empresarial, protege cadenas de suministro, sostiene procesos productivos y mantiene en movimiento la

economía”.

La presidenta de COPARMEX dijo que en materia de seguridad es un tiro de precisión en atender las causas, la formación es parte de la transformación humana de un ciudadano, que ha sido volteado a ver para fortalecer su dignidad como persona. Esto implica comprender que “muchas expresiones de violencia, corrupción, agresividad vial, o descomposición social provienen de procesos largos de abandono humano: falta de oportunidades, ausencia de reconocimientos social, precariedad laboral, estrés económico y pérdida del sentido de pertenencia.

Por eso, formar transportistas tiene un impacto más profundo de lo que parece. Un conductor

capacitado humanamente se convierte en ejemplo cotidiano de civilidad, reduce conductas de riesgo asociadas a accidentes o agresiones, dignifica su oficio y transmite orgullo a su familia.

Cada operador bien formado se convierte en un agente de estabilidad social”. Para la titular del sindicato patronal este proyecto del ICATEP y CANACAR es un vivo ejemplo de que no hay desarrollo económico sino está aparejado de desarrollo social.

La capacitación deja de ser un complemento y se convierte en una necesidad para elevar la calidad, la seguridad, la eficiencia operativa y la competitividad de las organizaciones. México enfrenta actualmente una importante escasez de operadores de transporte de carga, una actividad fundamental para el movimiento de mercancías, el comercio y el crecimiento económico nacional.

Por eso, iniciativas como esta son estratégicas: porque preparan capital humano especializado y generan condiciones reales de desarrollo. Este proyecto refleja precisamente esa visión: vincular la formación técnica con las necesidades reales del sector productivo.

“Reconocemos el esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, el ICATEP, CANACAR y las empresas participantes para impulsar un espacio que permitirá formar operadores mejor preparados, fortalecer la cadena de suministro y contribuir al desarrollo económico regional”.

En COPARMEX creemos firmemente que invertir en capacitación es invertir en productividad, seguridad y crecimiento sostenible para las empresas y para el estado. Las economías más competitivas son aquellas que desarrollan talento, generan especialización y apuestan por la formación continua de su capital humano”.