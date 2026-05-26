Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR en Culiacán, Sinaloa

PROCESO

El gobernador constitucional con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, donde respondió a las preguntas formuladas por una agente del Ministerio Público Federal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (@rochamoya_), Rocha Moya informó directamente a la opinión pública sobre su comparecencia y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades.

Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora”, escribió.

La citación se enmarca en las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril de 2026. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa (específicamente “Los Chapitos”), incluyendo cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Rocha Moya escribió: Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos

Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla, puntualizó.