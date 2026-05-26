Personal del ayuntamiento de San Pedro Cholula sí está facultado para colocar infracciones, aclaran

Desde Puebla

*26 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Con el objetivo de atender los llamados ciudadanos, mantener una política de puertas abiertas y esclarecer la labor que se desarrolla en el área de parquímetros, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa lo siguiente:

En relación con el video difundido en redes sociales, en el que se observa a una persona siendo infraccionada y el retiro de la placa de su vehículo el pasado 12 de mayo, frente a las instalaciones del IMSS en San Pedro Cholula, se precisa que la sanción fue aplicada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Tránsito del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, así como en los artículos 3, 33, 36, 37, 38 y 39 fracción VIII del Reglamento de Parquímetros del mismo municipio.

Por ello, se comparte con la ciudadanía la siguiente información para el correcto uso del sistema:

• Es obligatorio colocar el comprobante de pago en un lugar visible dentro del vehículo.

• Después de vencido el tiempo marcado, existe una tolerancia de 10 minutos.

• En caso de realizar el pago de manera virtual, es indispensable registrar correctamente las placas en la aplicación.

• Las y los agentes se encuentran facultados para retirar la placa vehicular en caso de incumplimiento.

• Se invita a las y los usuarios a verificar tanto la colocación adecuada de su comprobante como el correcto registro de sus placas, a fin de evitar sanciones.

El Gobierno Municipal lamenta que, derivado de la difusión del video, algunas y algunos trabajadores del área de parquímetros hayan sido víctimas de agresiones y actos de violencia, por lo que hace un respetuoso llamado a la ciudadanía para que cualquier diferencia sea expresada siempre con civilidad, respeto y apego al diálogo.

Asimismo, se reconoce la labor diaria de quienes colaboran en el sistema de parquímetros, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de proteger su integridad, al ser parte fundamental del funcionamiento y ordenamiento de la ciudad.