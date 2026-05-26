Nace géiser en el patio de una casa de El Salitre, Michoacán; autoridades resguardan zona

LA JORNADA
Un nuevo géiser emergió en el patio de una vivienda en la comunidad de El Salitre, en Ixtlán de los Hervores, Michoacán, donde comenzó a brotar agua caliente y lodo del suelo, informó Protección Civil.
Autoridades estatales atendieron la actividad geológica y movilizaron elementos para resguardar la integridad de los habitantes y de los animales del predio, en tanto, dijeron que se resguardó la zona para determinar la naturaleza y riesgo del fenómeno natural
Pidieron a la población que tomen las precauciones necesarias y se mantengan atentos a la comunicación oficial; cualquier reporte llamar al teléfono 351 279 2639.
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