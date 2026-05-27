¡Se filtra la lista del Tri! Estos serían los convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026

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La Selección Mexicana vuelve a colocarse en el centro de la polémica a semanas de definir su lista final rumbo al Mundial 2026.
De acuerdo con información que ha comenzado a circular en distintos medios deportivos, se habría filtrado una posible convocatoria de Javier Aguirre, aunque hasta el momento no se trata de un anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
La supuesta lista ha generado conversación entre aficionados, ya que incluiría a varios nombres habituales del proceso mundialista, pero también algunas sorpresas que podrían marcar la decisión final del “Vasco”.
Esta sería la lista final del “Vasco”
Según lo difundido, el técnico mexicano estaría afinando su grupo de futbolistas para encarar la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, el hecho de que esta información haya salido a la luz como “filtración” ha encendido las redes sociales, donde ya se discute quiénes realmente tienen asegurado su lugar.
Aguirre ha mantenido en semanas recientes una postura clara: nadie tiene el lugar garantizado, incluso aquellos que han sido constantes en las convocatorias anteriores. Por ello, esta supuesta lista no sería definitiva y formaría parte del proceso de evaluación previo al corte final.
Nombres habituales y posibles sorpresas
Aunque no se ha confirmado la autenticidad del listado, los nombres que circulan coinciden en gran parte con el grupo que ha venido trabajando en los últimos partidos de preparación.
Entre los jugadores que suelen aparecer en este tipo de proyecciones destacan elementos de experiencia en Europa y Liga MX, además de jóvenes que han ganado terreno en el proceso. La mezcla de veteranía y nuevas caras sería uno de los ejes del proyecto mundialista.
No obstante, también se habla de posibles ausencias que podrían generar sorpresa, algo habitual en los últimos recortes antes de una Copa del Mundo.
Porteros
- Raúl “Tala” Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vázquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Erick Lira
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Orbelín Pineda
Delanteros
- Roberto “Piojo” Alvarado
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Guillermo “Memote” Martínez
- Santiago Giménez
- “Hormiga” González
- Raúl Jiménez
Por ahora, la supuesta lista filtrada no ha sido confirmada oficialmente, por lo que todo puede cambiar en cualquier momento.
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