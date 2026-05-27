Thunder vence a Spurs 127-114 y queda a un triunfo de las finales de la NBA

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Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos, Alex Caruso encabezó otro sólido aporte desde la banca con 22 y el Thunder de Oklahoma City quedó a una victoria de regresar a las Finales de la NBA al vencer el martes 127-114 a los Spurs de San Antonio.

Jared McCain — convocado ante las ausencias de Jalen Williams y Ajay Mitchell — anotó 20 unidades en su primer duelo como titular en playoffs con el Thunder, vigente campeón de la NBA, que lidera las finales de la Conferencia Oeste por 3-2.

Chet Holmgren sumó 16 puntos y 11 rebotes por el Thunder, mientras que Isaiah Hartenstein tuvo una noche de 12 puntos y 15 rebotes en Oklahoma City.

El Thunder, que se quedó en 82 puntos dos días antes, en una derrota en el cuarto partido, tenía esa cantidad el martes cuando apenas habían transcurrido 3 minutos y medio del tercer cuarto.

“Obviamente jugamos mucho mejor, en términos de nuestro proceso y también del resultado”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Es una serie de playoffs. Si miras cualquier serie de playoffs que llegue a seis partidos, al menos, va a haber algunos difíciles. Tuvimos un partido difícil la otra noche.

“Este equipo hace un gran trabajo simplemente para volver al día siguiente de una manera muy neutral, tomar cualesquiera que sean las lecciones, aplicarlas hacia delante y meterse en la siguiente oportunidad”.

Stephon Castle anotó 24 puntos por San Antonio, que recibió contribuciones de 22 puntos de Julian Champagnie y 20 de Victor Wembanyama — limitado a 4 de 15 en tiros de campo.

Keldon Johnson anotó 15 desde la banca por San Antonio, que falló 29 de sus 41 intentos de triples.

“Simplemente se sintió como que fue un poco de todo en el sentido de que no nos pusimos en una posición para tener éxito en cada posesión”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Y entonces, para vencer a un equipo de este calibre, en su cancha, con lo que está en juego, tendremos que ser mucho mejores a fin de darnos una oportunidad”.

El sexto partido está programado para el jueves en San Antonio. Si hay un séptimo, será de vuelta en Oklahoma City el sábado — y mientras esta serie llega a su fin, los Knicks de Nueva York esperan ya a su rival.

Los Knicks visitarán al Thunder o a los Spurs en el primer partido de las Finales de la NBA el 3 de junio.

Oklahoma City anotó 40 puntos en el segundo cuarto para tomar el control y mantuvo la ventaja el resto del camino.

“Simplemente jugamos a lo que somos esta noche”, dijo Gilgeous-Alexander.

Hicieron falta casi 10 minutos para que se otorgaran los primeros tiros libres. Pero cuando empezó el desfile hacia la línea de faltas, no se detuvo.

Los equipos se combinaron para encestar 29 tiros libres tan sólo en el segundo cuarto, la mayor cantidad en ese periodo de cualquier partido de la NBA desde los playoffs de la burbuja hace casi seis años . No fue de un solo lado — los Spurs se fueron 15 de 17 en el cuarto, el Thunder 14 de 14.

Oklahoma City se fue arriba por 20 en el tercero, antes de que San Antonio se acercara a ocho. Los Spurs pudieron haber tenido algunas oportunidades de recortar aún más el déficit, pero estaban furiosos — y con razón aparente— por algunas faltas no marcadas en el último minuto del cuarto.

Un intento de palmeo de Luke Kornet, de San Antonio, con unos 56 segundos restantes fue sacado del aro por Cason Wallace, de Oklahoma City, y debió haber sido interferencia. Y en la siguiente posesión de los Spurs, una decisión de saque de banda que debió haber sido a su favor — las repeticiones mostraron que el balón salió tras tocar a Holmgren — no lo fue.

Johnson intentó pedir revisión de la jugada, fue ignorado y luego recibió una falta técnica por protestar.

“Simplemente dijeron que no me vieron”, dijo Johnson.

Después de todo eso, la ventaja de Oklahoma City era 101-91 al entrar al cuarto periodo. El Thunder mantuvo una ventaja de dos dígitos durante todo el último cuarto, salvo por 25 segundos.

Fue un cambio enorme respecto a una derrota por 21 puntos en San Antonio el domingo.

“Definitivamente mejoramos respecto al último partido”, dijo Gilgeous-Alexander.