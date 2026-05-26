Ssa elabora protocolos especiales para detectar posibles casos de ébola en el marco del Mundial 2026

LA JORNADA

Ciudad de México. El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que de cara al Mundial de Futbol, México elabora protocolos especiales para detectar casos de ébola, un padecimiento que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud aún están en vías de crecimiento pero está concentrado en Congo, Uganda y una parte de Sudán.

El funcionario dijo que sin la Copa del Mundo, nuestro país estaría en otra condición porque actualmente el riesgo de propagación aquí es muy bajo, pues todos los casos están concentrados en esa región aunque la OMS ha señalado que estos brotes aún están en condiciones de evolucionar antes que desaparecer.

Kershenobich dijo que se colocarán filtros sanitarios, se revisarán los itinerarios de los pasajeros que arriben a México para determinar riesgos y como país anfitrión del Mundial “se propiciará el ambiente más seguro posible con las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad. Con protocolos de vigilancia epidemiológica con Estados Unidos y Canadá. Sin mundial de futbol serían protocolos muy diferentes”.