Egan Bernal entra al top 10 del Giro de Italia 2026

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El bogotano tuvo una magnífica presentación en la decimosexta etapa, dando un aporte muy valioso a los intereses de su equipo.

Una destacada actuación tuvo Egan Bernal durante la decimosexta etapa del Giro de Italia 2026. La fracción con la que se puso en marcha la tercera y última semana de la competencia ciclística era un momento clave para sus aspiraciones. No solamente está dejando en alto la bandera tricolor de su país, sino que es el mejor latinoamericano y el único de la región con opciones reales de disputar el podio.

El bogotano hizo un trabajo magnífico para mantener el ritmo que impuso Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, mientras estuvo en el pelotón. Los cinco puertos montañosos que planteaba el recorrido suizo entre Bellinzona y Cari era un tema de cuidado y atención. Es ahí cuando los que aspiran a meter una sorpresa sacan los colmillos en los ataques. Sin embargo, transcurrió con relativa calma.

Cuando el portador de la maglia rosa se decidió a destapar sus cartas para enfilarse al triunfo de etapa a seis kilómetros de la meta, hubo momentos de tensión. Inicialmente, Félix Gall fue el único que intentó salirle al paso. El tema era que Bernal tenía una misión y sabía que no valía la pena responder: era necesario que se quedara para liderar al grupo de persecución para favorecer los intereses grupales del Netcompany INEOS.

Y cumplió. estuvo poniendo toda la carga enérgica hasta liberarle la vía a Thymen Arensman para que arrancara en la búsqueda de la reducción de tiempos con respecto a otros ciclistas consolidados en la parte alta de la clasificación general. La ayuda fue tan buena, que el neerlandés pasó cuarto en el orden de meta y subió al tercer lugar de la sumatoria global, aprovechando el perjuicio para Alfonso Eulalio.

El plan salió como el equipo lo había planeado: “Sabemos que es muy difícil seguir a Jonas, así que optamos por mantener nuestro propio ritmo. Sabíamos lo que teníamos que hacer durante el último ascenso. Thymen es un tipo increíblemente fuerte y lo hizo muy bien“, declaró Bernal a Eurosport al final de la etapa.

Ahora, no todo fue sacrificio para el colombiano. Habiendo presentado su tarea, siguió rodando a buen ritmo en el ascenso final de primera categoría en Cari. Entró en la séptima posición de la fracción y ganó dos lugares en la general que hoy lo tienen como décimo en el tiempo acumulado de esta edición de la ronda italiana. Lo que le queda es seguir escalando e ilusionarse con el podio.

El panorama actual tiene a Egan Bernal a menos de cinco minutos del cuarto lugar, que está en manos Jai Hindley. Salvo el recorrido del próximo jueves, todo lo que se presentará de aquí al sábado será una grandiosa oportunidad para que el representante cafetero vaya más allá de su valiosa colaboración y pueda firmar con su propio nombre una buena participación.