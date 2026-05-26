Sigue la fiebre mundialista en Puebla: Ricardo Lavolpe, Potro Gutiérrez, Álvaro Morales en el summit de la Universidad del Deporte (UDEP)

Desde Puebla
Alumnos y maestros de la Universidad del Deporte (UDEP) vivieron una jornada inolvidable con el summit, ya que recibieron a varios personajes destacados del fútbol mexicano, que se sumaron al entorno premundialista.
Ricardo Antonio Lavolpe, ex técnico nacional en el mundial Alemania 2006; Raúl “Potro” Gutiérrez, director técnico campeón sub 15 en 2013 y que jugó en la categoría mayores en Estados Unidos 1994; Roberto Ruiz Esparza, campeón con el Puebla y seleccionado, acudieron al evento.
El gobernador Alejandro Armenta reiteró que en Puebla el deporte es una política de Estado y anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a la inauguración formal de la UDEP.
José Luis Sánchez Solá, “el Chelís’, ex entrenador del Puebla y rector de la UDEP, subrayó que la construcción del campus universitario avanza en tiempo y forma.
You may also like
-
Armenta ofrecerá ponencia sobre gobierno y seguridad por invitación de la Sedena
-
Invertirán mil mdp en el Aeropuerto de Puebla: Choco Parra
-
Marshal de la F1: Checo Pérez ya es el número 1 de Cadillac
-
Ssa elabora protocolos especiales para detectar posibles casos de ébola en el marco del Mundial 2026
-
Egan Bernal entra al top 10 del Giro de Italia 2026