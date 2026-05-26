Invertirán mil mdp en el Aeropuerto de Puebla: Choco Parra  

Erika Méndez

El coordinador del gabinete, José Luis García Parra, anunció que se invertirán mil millones de pesos en la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” en Huejotzingo.

En conferencia de prensa, dijo que la semana pasada le presentaron el proyecto al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, quien avaló las modificaciones como parte de la infraestructura que la entidad necesita.

Detalló que el objetivo es que Puebla pueda competir con el aeropuerto de la Ciudad de México, por ello se plane la ampliación de las instalaciones, incluyendo el estacionamiento que pasará de 200 cajones a más de 600.