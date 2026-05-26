Claudia Sheinbaum supervisará avances de carretera de cuatro carriles para la Mixteca-Puebla: Pável Gaspar 

Jorge Barrientos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará en próximas fechas una visita a Puebla para supervisar el avance del proyecto carretero de cuatro carriles que busca transformar la conectividad en la región Mixteca, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez.

El legislador señaló que esta obra es considerada una de las más importantes para el sur de la entidad, debido a que permitirá mejorar la movilidad, fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para diversos municipios de la Mixteca poblana.

Pavel Gaspar destacó que actualmente gran parte de las carreteras de la región presentan condiciones complicadas, con curvas peligrosas y trayectos que elevan los riesgos de accidentes, además de incrementar los costos para el traslado de productos y ganado.

“Fortalecer la infraestructura carretera es indispensable para detonar el verdadero potencial económico y social de nuestras regiones. Contar con vías modernas y seguras no sólo representa un avance técnico, sino una herramienta para transformar la vida de las y los habitantes de la Mixteca”, expresó.

Explicó que el proyecto impulsado por el Gobierno Federal contempla un eje carretero en forma de “T” que conectará a los estados de Guerrero, Morelos y Puebla, con el objetivo de agilizar la comunicación entre distintas regiones del sur del país.

Detalló que uno de los tramos partirá desde Marquelia y Tlapa, en Guerrero, para ingresar a territorio poblano por Tulcingo de Valle y continuar hacia Tecomatlán, Ixcamilpa y la zona de Las Palomas.

La segunda ruta iniciará en Izúcar de Matamoros y avanzará por Tehuitzingo hasta llegar también a Las Palomas, donde enlazará con el tramo proveniente de Guerrero para posteriormente continuar hacia Acatlán de Osorio.

El presidente de la JUGOCOPO aseguró que esta nueva infraestructura permitirá impulsar la economía regional, facilitar el comercio y ofrecer mayores oportunidades laborales para reducir la migración en la Mixteca poblana.

“Va a generar infraestructura y oportunidades económicas para que la gente pueda quedarse en su región o regresar”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la construcción de caminos en municipios con alta migración, a fin de conectar carreteras estatales y federales y fortalecer el desarrollo económico de la zona.