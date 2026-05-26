¡Se juega el clásico rumbo al 2027!

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Morena sale con trabuco; PAN llega sin técnico fuerte y el PRI pelea el descenso

Jorge Barrientos

En Puebla capital ya comenzó el torneo político rumbo al 2027 y aunque todavía no hay silbatazo oficial, los partidos ya están armando alineaciones, midiendo jugadores y filtrando nombres como si fuera mercado de fichajes en plena liguilla.

Morena llega como súper líder del campeonato. Tiene estructura, aliados, operación territorial y una banca larga que hoy luce muy por encima de la oposición. Del otro lado, el PAN parece entrar al partido con más dudas que certezas, mientras el PRI intenta sobrevivir para no quedar fuera de la competencia.

Dentro del equipo guinda, la jugadora que comienza a tomar ventaja es Laura Artemisa García Chávez. En corto, varios operadores políticos la ven como la mediocampista que mueve el balón, controla el ritmo del encuentro y entiende perfectamente la táctica del morenismo poblano.

Aunque Gabriela “Gaby La Bonita” Sánchez mantiene reflectores y presencia mediática, en la cancha política muchos consideran que Laura Artemisa trae más operación, más estructura y mejor control del vestidor.

En la banca morenista también aparecen nombres como José Luis García Parra, Olivia Salomón, Celina Peña y hasta Pepe Chedraui, quien todavía sigue calentando rumbo al próximo torneo electoral.

Morena juega con alineación de lujo

Todo apunta a que Morena volverá a salir a la cancha acompañado por el Partido Verde Ecologista y el PT, formando un auténtico “trabucazo electoral” para defender Puebla capital.

La estrategia parece clara: controlar el balón, dominar el territorio y evitar cualquier sorpresa de último minuto.

Hoy, en las gradas políticas, muchos ven a Morena jugando cómodo, con plantilla completa y prácticamente administrando el marcador desde media cancha.

En el PAN el problema ya no es la alineación… es el director técnico

En Acción Nacional el ambiente luce completamente distinto. Más allá de los nombres que puedan sonar rumbo al 2027, varios panistas reconocen en corto que el verdadero problema está en la dirección del equipo.

Y es que el PAN poblano hoy luce sin liderazgo fuerte, sin estrategia clara y con un director técnico muy debilitado políticamente, incapaz de ordenar el vestidor tras las derrotas recientes.

Mientras Morena juega con confianza y disciplina táctica, en el blanquiazul parece que cada quien juega su propio partido.

Entre los nombres que siguen sonando están Susana Riestra, Genoveva Huerta, Liliana Ortiz, Ana Teresa Aranda y Carolina Beauregard.

También aparece Blanca Alcalá Ruiz como posible perfil para una alianza opositora.

Sin embargo, en la tribuna política muchos coinciden en algo: el PAN todavía no encuentra ni goleador, ni capitán… y mucho menos entrenador que meta orden al equipo.

PRI y MC buscan colarse al repechaje

El PRI continúa jugando tiempos extra en Puebla capital y cada elección parece más complicada para el tricolor.

Movimiento Ciudadano, por su parte, intenta venderse como el equipo sorpresa del campeonato, apostando al voto joven y al desgaste de los partidos tradicionales.

El verdadero torneo ya arrancó

Aunque las campañas todavía se ven lejanas, en Puebla ya comenzó el campeonato real: el de las encuestas filtradas, los cafés políticos, las fotos “casuales”, los espectaculares adelantados y los grupos internos moviendo piezas rumbo al 2027.

Porque en Puebla, como en el fútbol, no siempre gana el que mete más ruido… sino el que mejor controla el vestidor.

Y aquí la gran pregunta es:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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