Cuatro muertos dejó accidente en la autopista México-Puebla, colonia El Riego, confirma Protección Civil de Puebla capital

Desde Puebla

Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un hecho de tránsito sobre la autopista México–Puebla, en la colonia El Riego Sur, donde una camioneta se impactó contra uno de los pilares del puente elevado.

Derivado del fuerte impacto, personal de rescate realizó maniobras para liberar a cuatro personas, quienes lamentablemente ya no contaban con signos vitales.

Se realizaron labores de atención y mitigación de riesgos en la zona.