Respalda diputado Julio Huerta aplazar elección del Poder Judicial al 4 de junio de 2028

-El legislador considera que el ajuste permitirá garantizar participación ciudadana y certeza técnica en el proceso

Desde Puebla

En rueda de prensa, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez destacó su respaldo a la iniciativa presentada el 20 de mayo de 2026 en el Senado de la República por la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para aplazar la elección del Poder Judicial al 4 de junio de 2028.

“Desde Puebla respaldamos una reforma que ponga al centro la calidad del proceso, no la prisa. Elegir a jueces, magistrados y magistradas es una responsabilidad histórica que no puede hacerse con boletas complejas, padrones desactualizados y tiempos que no permitan una evaluación seria de perfiles”, señaló Huerta Gómez.

La iniciativa también pretende adecuar el marco constitucional de la Revocación de Mandato para que se realice de manera concurrente con las elecciones federales, lo que incrementaría la participación ciudadana.

Fortalecer el funcionamiento de los Comités de Evaluación y asegurar que sus definiciones incluyan la reducción de candidaturas y el principio de paridad de género.

Atender los desafíos técnicos y operativos, simplificar el diseño de las boletas, reorganizar territorialmente el proceso y perfeccionar los mecanismos de selección de candidaturas.

Y dotar de certeza jurídica a la elección de jueces y magistrados, para evitar impugnaciones y vacíos legales que pongan en riesgo la legitimidad del proceso.

El legislador Julio Miguel Huerta subrayó que “en Puebla queremos un Poder Judicial cercano, profesional y legítimo. Para eso necesitamos tiempo para hacerlo bien”.

Mencionó que desde el Congreso del Estado de Puebla se acompañará esta reforma constitucional para que la transformación del Poder Judicial se concrete con responsabilidad y pensando en el proceso de justicia para las familias poblanas.