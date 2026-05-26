“Arte por el Mar, hilos de marea’, presentará la BUAP en el Acuario Michin

María Huerta
El próximo 28 de mayo, el Acuario Michin será sede de la experiencia “Arte por el Mar, hilos de marea”, organizado en conjunto con la BUAP, que busca sensibilizar a la sociedad en el cuidado de los océanos y el medio ambiente.
Shengli Chilián, directora de la Universidad para Adultos de la BUAP, indicó que esta actividad combina arte con moda sustentable y educación ambiental.
El costo de la experiencia será de 150 pesos, los asistentes podrán experimentar una tarde llena de creatividad y conciencia, a través de una pasarela conformada por 60 piezas, video mapping y escultura.
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