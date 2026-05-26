Marshal de la F1: Checo Pérez ya es el número 1 de Cadillac

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Cinco carreras de F1 en la campaña han bastado a Checo para posicionarse como el piloto número 1 de Cadillac sobre Bottas.

Cinco carreras han bastado a Sergio “Checo” Pérez para posicionarse como el piloto número 1 de Cadillac F1.

Bandera verde: Checo es el piloto #1 de Cadillac

Muchos pensábamos que Checo Pérez iba a pasarla mal para superar Valtteri Bottas en los sábados de Qualy, porque el finlandés se ha caracterizado en su larga trayectoria en F1 por ser un buen calificador, como lo muestran sus 20 pole positions conseguidas en Mercedes.

Esas 20 poles —en todas superó a Lewis Hamilton con el mismo auto— comparadas con las 3 de Checo hacían suponer que Bottas sería quien lograría extraer los mejores tiempos a una vuelta del Cadillac F1, mientras que Pérez, un trabajador de domingos, un piloto con un ‘race craft’ de lo mejor de la Fórmula 1, podría maximizar (esa palabrita tan de piloto F1) en carrera y avanzar posiciones.

Bandera azul: El marcador está a favor de Pérez

Pues, hasta ahora, el ‘marcador’ entre Checo y Valtteri Bottas dice que 3-2 y 3-2 en posiciones finales de carrera y calificación, además en el tablero de las comparaciones en Sprints, Pérez está arriba 3-0 y 2-1.

Más allá de valoraciones subjetivas el mexicano ha sido el piloto que ha dado los pasos más importantes en el desarrollo del auto MAC-26, como por ejemplo ya ha estado dos veces en la frontera de avanzar a la Q2 en calificaciones para Sprint.

Bandera amarilla: La historia avalaba al mexicano

Bottas no ha sido en sus 14 años en la F1 un piloto de equipos en desarrollo o de media tabla para abajo. Él ha rendido cuando tiene el auto y el equipo para competir, pero si se trata de hacer que sacar a un monoplaza más de lo que tiene, ahí ha padecido.

Baste recordar su paso por Williams, ese que todavía tenía participación de don Frank y su hija Claire, pero que contaba con la inversión y manejo a la distancia de Toto Wolff.

Ese Williams de 2013 había dado un bajón y el novato Bottas no pudo hacer casi nada, un octavo lugar, ya con motores Mercedes (equipo al que había emigrado sin vender sus acciones Toto Wolff) fue muy competitivo, el tercer mejor auto de la parrilla, al grado que Valtteri fue cuarto y quinto en temporadas consecutivas y subía a podios . En 2017, su agente, el mismo Wolff, se lo llevó Mercedes.

Después, como sabemos hizo 58 podios, 20 poles y 10 victorias con Mercedes como escudero de Hamilton, pero el contraste fue al cambiar a Alfa Romeo, después Sauber, donde su rendimiento fue de más a menos, como el equipo, pero en los tiempos en que se requería que con su experiencia consiguiera liderar, pudo hacer poco o nada.

Por el contrario, Checo Pérez aprovechó en sus dos primeros años el potencial de Sauber y si tomamos el paso por McLaren como una anomalía, luego su estancia en Force India y Racing Bulls, equipos con muchas limitaciones, fue para establecerse como ‘el mejor del resto’ y como un gran gestor de neumáticos y pescador de puntos, cuando se suponía que su monoplaza no tenía nivel para estar ahí.

Bandera blanca y negra: Casi dos Q2 y cruzó la meta en P11

La Sprint de Canadá vio a Checo Pérez cruzar la meta en la undécima posición y aquí habría valido la pena poner unos signos de admiración. Eso significa que el tapatío pudo circular, sin paradas en pits, delante 11 autos.

No es poca cosa lo del mexicano, que aprovechó lo estrecho del circuito Gilles Villeneuve de Montreal para mantener a raya a los Haas, los Audi, un Williams, los Aston Martin, a su coequipero y tuvo un duelo ríspido hasta la rudeza con su ‘buen amigo’ Liam Lawson, de Racing Bulls.

Recordar que Cadillac tiene unos meses que logró poner sus autos en pista y que en Australia estaba a más de tres segundos, que en tiempo F1 equivale a horas, y que ahora en Montreal pudieron poner a Pérez en media parrilla luego de de 100 kilómetros, es un gran logro.

Bandera blanca: El pique Pérez vs Lawson parece no terminar

Claro, al final Checo fue clasificado en P14 porque le aplicaron una sanción por su maniobra sobre Lawson, que dicho sea de paso, es parte de una profunda animadversión entre este par, que se traen desde los tiempos en que Pérez estaba en entredicho en Red Bull y Lawson peleaba (no muy limpiamente) por quedarse con su asiento.

El ‘cariño’ entre Pérez y Lawson ha tenido episodios llenos de ‘laminazos’, gestos obscenos (del neozelandés a Checo), declaraciones y más, aunque al final, lo que se dirimía que era ¿quién era mejor piloto? Ha quedado claro, luego de que Liam duró solamente dos carreras en el asiento que dejó vacante el tapatío en Red Bull en 2025.

Lawson es una víctima más de las políticas inequitativas de trato a los pilotos que imperaron durante el mandato de Christian Horner y el ‘consigliere’ Helmut Marko en Red Bull, pero su actitud soberbia, que tomó de blanco fijo a Pérez, lo llevó al final ver la puerta de salida, igual que Checo, pero con la diferencia que Pérez estuvo 4 años y 90 GP’s y el kiwi sólo fue aguantado dos carreras.

Aunque es imposible ver si un piloto sonríe mientras maneja, imagino el arco de malicia-travesura-alegría en el rostro de Pérez una vez que le pone obstáculos a Lawson. No es que al mexicano no le hayan dolido los 10 segundos de castigo, pero es de ese tipo de sanciones que no se sienten tanto, al fin, no había ganado puntos, pero sí hizo pasar un apuro a su colega del auto 30.

Como dijimos esto tiene antecedentes desde 2024 y en Australia 2026 ya habían tenido otro ‘round’ donde, de nuevo el colmillo de Checo hizo rabiar a Lawson.

Bandera a cuadros: Checo está cerca de llevar a Cadillac a pelear con más equipos

Al principio de temporada, y porque Aston Martin era y es una desgracia llena de nombres y presupuesto, Cadillac F1 sólo peleaba con ellos, pero poco a poco se ha acercado a Williams, Audi, Haas y hasta ha visto menos lejos a Racing Bulls.

Esto es porque el equipo ha podido tener una gran fiabilidad con sólo dos abandonos por fallas mecánicas, uno por piloto, pero también a que Pérez y Bottas saben retroalimentar a los ingenieros para avanzar en las áreas de mayor atraso, con respecto al resto de los equipos, como por ejemplo en la carga aerodinámica y el desgaste de neumáticos.

En este progreso, que para muchos es casi imperceptible, el rol de Checo Pérez ha sido vital. Verlo en el GP de Canadá al acecho del Haas de Esteban Ocon, hasta que la suspensión del MAC-26 se deshizo fue el botón de muestra de ese desarrollo.

Incluso se dice que el desempeño de Pérez no ha pasado desapercibido para otros equipos que podrían hacer movimientos en 2027 y, aunque Checo tiene contrato con opción hasta 2028 con Cadillac, sabemos que los acuerdos en la F1 se rompen con mucha facilidad.

Pérez se ha revalorado, incluso el ranking oficial de la F1 los puso en el Top 5 en Miami, algo que inaudito porque normalmente esa tabla lo maltrataba mucho.