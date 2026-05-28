Entre frenazos y acelerones: así se maneja en México según Life360

Staff/RG

Querétaro pisa el acelerador y Campeche mantiene la calma, el nuevo mapa de comportamiento vial de Life360 muestra qué estados manejan con más agresividad, frenan más de golpe y convierten el volante en deporte extremo.

En México, manejar no solo implica sobrevivir al tráfico. También significa esquivar frenazos, acelerones, conductores distraídos y, en algunos estados, una clara predilección por pisar el acelerador.

Life360, la empresa de conexión y seguridad familiar, presentó hoy su nuevo mapa de comportamiento vial en México, construido a partir de más de 2.85 mil millones de trayectos y casi 19 mil choques detectados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

El resultado: un mapa donde algunos estados parecen correr una carrera de Fórmula 1… y otros manejan como si fueran maestros zen del volante.

Según el análisis, Querétaro encabeza el ranking nacional de manejo más riesgoso, combinando altos niveles de velocidad, frenados bruscos y aceleraciones agresivas. Le siguen Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato y Baja California como las entidades donde más se elevan los niveles de riesgo al volante.

Mientras tanto, del otro lado del mapa, Campeche y Tamaulipas aparecen como los estados más seguros para manejar en México, con menores índices de choques, frenados bruscos y conducción agresiva.

Y sí, los resultados también dejan algunos títulos honoríficos difíciles de ignorar:

Baja California: puro acelerón

CDMX: quemando frenos diariamente

Aguascalientes: la capital de los choques

Querétaro: los más rápidos del país

Campeche: enfoque total al volante

Pero detrás de las bromas, los datos muestran patrones reales sobre cómo manejamos los mexicanos.

CDMX: donde el reto no es correr, sino frenar

Aunque la Ciudad de México no lidera el ranking nacional de choques, sí destaca por sus altos niveles de frenados bruscos y aceleraciones agresivas, posicionándose dentro de las zonas con riesgo vial moderado-alto del país.

A diferencia de otros estados donde el riesgo está más relacionado con velocidad, en la capital la conducción parece estar marcada por tráfico intenso, cambios repentinos de ritmo y una necesidad constante de reaccionar rápidamente al entorno.

En una ciudad donde los automovilistas pueden pasar más de 150 horas al año en tráfico, manejar no necesariamente significa ir rápido, sino poner mucha atención para el siguiente frenazo.

El domingo: el verdadero “día de alto riesgo”

Si existe un momento para manejar con más cuidado, es el domingo. De acuerdo con Life360, ese día concentra el mayor nivel de riesgo vial del país, con un aumento del 43% en choques y un incremento del 61% en exceso de velocidad, frente al resto de los días de la semana.

En otras palabras: el regreso de la comida familiar, la escapada del fin de semana o “solo salir rapidito” puede terminar convirtiéndose en el momento donde más bajamos la guardia.

Jóvenes al volante: más riesgo, más maniobras agresivas

El estudio también detectó una importante brecha generacional. Aunque los adultos mayores de 25 años exceden la velocidad un 13% más que los conductores jóvenes, las personas entre 15 y 24 años registran un 82% más choques.

Para Life360, esto demuestra que la experiencia al volante y las maniobras agresivas pueden ser incluso más peligrosas que la velocidad por sí sola.

De hecho, los conductores entre 19 y 24 años encabezan los indicadores nacionales de aceleraciones agresivas y frecuencia de choques, registrando casi cuatro veces más incidentes que los mayores de 55 años.

Manejar aquí definitivamente no es para principiantes

Además del análisis por estados, el reporte identificó municipios donde el riesgo vial es particularmente alto. Entre ellos destacan:

Villahermosa, Tabasco, con 9.20 choques detectados por cada millón de trayectos registrados

Puerto Vallarta, Jalisco, 9.16 choques detectados por cada millón de trayectos registrados

Mazatlán, Sinaloa, 9.01 choques detectados por cada millón de trayectos registrados

Cancún, Quintana Roo, 8.58 choques detectados por cada millón de trayectos registrados

De acuerdo con Life360, varios destinos turísticos y ciudades costeras como Puerto Vallarta, Mazatlán y Cancún aparecen consistentemente entre las zonas con mayores tasas de choques del país, mostrando cómo la combinación entre turismo, tráfico y alta movilidad puede elevar el riesgo vial.

Si prefieres ir a lugares con menos riesgos en la vía, Monclova (Coahuila), Matamoros (Tamaulipas), Nogales (Sonora) y Monterrey (Nuevo León), registraron los mejores indicadores de conducción en el país. Algo tenemos que aprender del norte del país a la hora de manejar sin riesgo.

Aunque cada estado tiene su propio estilo al volante, el análisis de Life360 confirma algo muy mexicano: entre acelerones, tráfico y frenazos inesperados, manejar sigue siendo toda una experiencia nacional.

Metodología: Cómo funciona la detección de conducción

Para crear el informe, Life360 utilizó datos de más de 2.850 millones de viajes y casi 19.000 accidentes detectados entre marzo de 2025 y marzo de 2026 por miembros mexicanos. Así es como la app captura los datos:

· Detección de conducción: Permite a Life360 analizar la ubicación y la actividad del teléfono para determinar cuándo conduce cada miembro.

· Resumen de conducción familiar: Consulta el desempeño de la familia al volante, incluyendo informes sobre el total de kilómetros recorridos, el uso del teléfono, la velocidad excesiva, las frenadas bruscas y las aceleraciones repentinas.

· Detección de colisiones: Los miembros del círculo y los contactos de emergencia reciben notificaciones de cualquier colisión a más de 40 km/h.

· Aceleración repentina: Detecta la aceleración repentina cuando la velocidad de un vehículo aumenta aproximadamente 13 km/h o más en un segundo. El app utiliza el GPS y los sensores de movimiento integrados de tu teléfono para rastrear los aumentos repentinos de velocidad y los registra como eventos de conducción peligrosa en tus Resúmenes de conducción.

· Detección de alta velocidad: Detecta altas velocidades mediante el GPS y los sensores de movimiento de tu teléfono para monitorear los hábitos de conducción de los miembros del Círculo. La aplicación registra un evento de exceso de velocidad de alto riesgo cuando un vehículo supera los ~129 km/h durante al menos 30 segundos.

· Detección de frenado brusco: Identifica cuándo un vehículo se detiene bruscamente o desacelera de forma agresiva. El algoritmo de la aplicación mide este cambio de velocidad (una disminución aproximada de 11-12 km/h en un segundo) utilizando los sensores integrados de tu teléfono.

· Uso del teléfono: Una función de seguridad para conductores que señala casos de conducción distraída. Detecta cuándo se está utilizando activamente un teléfono (como enviar mensajes de texto, llamar o abrir aplicaciones) mientras el vehículo está en movimiento.

Sobre Life360

Life360, una empresa de seguridad y conexión familiar, mantiene a las personas cerca de sus seres queridos. Su aplicación móvil líder en el sector y sus dispositivos de rastreo permiten a los usuarios mantenerse conectados con las personas, mascotas y cosas que más les importan, gracias a una amplia gama de servicios que incluyen compartir la ubicación, informes de conducción segura y detección de accidentes con envío de emergencias. Con sede en San Francisco, Life360, una empresa que prioriza el trabajo remoto, presta servicio a aproximadamente 95,8 millones de usuarios activos mensuales (MAU) al 31 de diciembre de 2025 en más de 180 países. Life360 ofrece tranquilidad y mejora la vida familiar cotidiana en todos los momentos importantes, grandes y pequeños. Para más información, visita life360.com.