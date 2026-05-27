ILAS VigIA, la primer app digital del mundo contra el abuso sexual infantil

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Es el primer sistema de monitoreo a nivel mundial diseñado como un cerco digital de protección infantil contra riesgos de abuso sexual.

Esta aplicación digital ya está disponible de forma gratuita para usarse en dispositivos IOS y Android en todo el país.

Con más de 4.5 millones de víctimas al año, México se ubica entre los cinco países de la OCDE con mayor incidencia de abuso sexual infantil (ASI), una emergencia nacional que afecta principalmente a menores de entre 3 y 13 años. Ante esta alarmante crisis silenciosa, la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) y una sólida red de aliados, presentaron VigIA, una tecnología pionera a nivel global que transforma dispositivos cotidianos en un cerco inteligente. Esta herramienta digital apuesta por la prevención y la detección temprana de ASI en un esfuerzo urgente por devolver la seguridad a la infancia mexicana.

“México no puede seguir normalizando una de las violencias más devastadoras contra la infancia. Desde ILAS entendemos que llegar tarde ya no es una opción. Por eso desarrollamos VigIA, una herramienta digital única en el mundo que utiliza un agente de inteligencia artificial capaz de anticiparse al riesgo, detectar señales de alerta y dar a las familias la posibilidad de actuar antes de que ocurra una agresión”, comenta Dafna Viniegra, cofundadora de ILAS.

VigIA es una tecnología de prevención de nueva generación. Este sistema de monitoreo genera un cerco digital de protección en tiempo real, capaz de identificar patrones, señales y contextos de riesgo asociados al abuso sexual infantil. Mediante una detección temprana, la plataforma transforma dispositivos cotidianos —como celulares, tabletas, relojes inteligentes y asistentes de voz— en herramientas de monitoreo activo.

Más que una aplicación, VigIA representa una nueva arquitectura de cuidado: una herramienta que integra innovación, análisis del entorno y prevención para abrir camino a una conversación urgente sobre cómo la tecnología puede convertirse en aliada real de la infancia. En un contexto en el que la mayoría de los abusos ocurre en entornos de cercanía y confianza, anticiparse puede hacer toda la diferencia. La propuesta de VigIA radica justamente en eso: pasar de la reacción tardía a la capacidad preventiva.

Para garantizar una protección integral, VigIA opera mediante un sistema multifuncional que realiza análisis de conversaciones para la detección de patrones de riesgo en seis categorías distintas. El ecosistema genera alertas en tiempo real ante situaciones de abuso sexual, violencia o bullying, e integra un GPS con geocercas para delimitar zonas seguras y notificar si el menor sale del perímetro. Asimismo, incluye un botón de pánico que, con un solo toque, activa un rastreo de alta frecuencia junto con grabaciones de emergencia, facilitando además el acceso visual a canales seguros de ayuda.

La presentación de este cerco digital en el Museo Memoria y Tolerancia tuvo un profundo impacto simbólico y social. El evento reunió a integrantes de la agencia creativa desarrolladora de la app, figuras públicas como Zuria Vega, Oso Trava, Natalia Téllez, Saskia Niño de Rivera, Yancy Varas, Andrea Legarreta y Othoniel Martínez, así como a medios de comunicación, la agencia Talkability PR y organizaciones clave en la protección de la infancia, entre ellas Freedom, Reinserta, Fundación PAS, Te Protejo, Alumbra, ConCiencia, Fundación Comparte, Synertics y Guardianes. Todos los asistentes coincidieron en la urgencia de sumar esfuerzos en la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

“No es una iniciativa de una sola persona o institución, sino el resultado de una sociedad organizada (fundaciones, especialistas, ciudadanos y aliados) que se une para presentar una idea que es una respuesta concreta a un problema común”, puntalizó Dafna Viniegra.

Una crisis nacional que exige romper el silencio

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la “cifra negra” —delitos que no se denuncian en el país— alcanza niveles críticos. En el caso del abuso sexual infantil, la realidad es devastadora: se estima que cada cinco minutos más de 10 menores son víctimas de este delito, y el 80% de los casos nunca llega a las autoridades.

A este panorama se suman los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que registran al menos 600 mil delitos sexuales al año en México, donde 9 de cada 10 víctimas son mujeres. La impunidad agrava la tragedia; organizaciones como Impunidad Cero y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) documentan que solo entre el 1% y el 2% de los delitos sexuales contra menores concluyen en una sentencia condenatoria, lo que permite que la enorme mayoría de los agresores permanezca en libertad.

Ante la gravedad de esta crisis, y como eje central de la presentación de VigIA, ILAS lanzó un llamado enérgico y frontal a todos los sectores: a las autoridades, para que dejen de minimizar el problema; a las instituciones, para que erradiquen el encubrimiento; a las familias, para que rompan el silencio, y a la sociedad en general, para que deje de mirar hacia otro lado.

Acerca de ILAS A.C

La asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) trabaja desde hace más de una década en la prevención del abuso sexual infantil y la atención a víctimas adultas de ASI. Su enfoque educativo y humano busca empoderar a la niñez, fortalecer a las familias y romper el silencio con información clara, sin juicio y con acompañamiento emocional. Para más información, por favor ingresa a: https://ilas.mx/