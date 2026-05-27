Ante más de 11 mil casos, MSD Salud Animal impulsa soluciones integrales para erradicar el gusano barrenador en bovinos

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Más de 16 mil casos de gusano barrenador se han registrado en México desde 2024, de los cuales cerca del 70% afecta a bovinos, lo que pone en riesgo la productividad y sanidad del sector ganadero

En el marco del Congreso de Ganadería Sustentable, MSD Salud Animal presentó nuevas soluciones terapéuticas que buscan erradicar el gusano barrenador mediante un abordaje integral adaptado a distintas etapas productivas

Estas soluciones terapéuticas buscan interrumpir el ciclo del parásito, facilitar su manejo en campo y ofrecer alternativas eficaces para proteger al ganado desde sus primeras etapas de vida

Boca del Río, Veracruz a 27 de mayo de 2026.- Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la plaga de gusano barrenador en México, MSD Salud Animal en México lanzó una nueva solución terapéutica que complementa su portafolio, durante el Congreso de Ganadería Sustentable en Boca del Río, Veracruz. La compañía farmacéutica presentó una innovación orientada a erradicar esta plaga, que continúa afectando principalmente al ganado bovino en distintas regiones del país, especialmente bajo condiciones que favorecen su propagación.

Actualmente, México enfrenta un escenario relevante en materia de salud animal: se han registrado más de 16,000 casos acumulados de gusano barrenador desde 2024, de los cuales cerca de 11,500 corresponden a bovinos.1 Este panorama cobra especial relevancia considerando que México se posiciona como el 5° productor mundial de carne bovina2, lo que subraya la importancia de contener la propagación de esta plaga para proteger tanto el bienestar animal como la estabilidad económica del sector.

En ese sentido, MSD Salud Animal se pronunció en el marco del Congreso de Ganadería Sustentable para presentar esta innovación terapéutica. Este evento que se lleva a cabo de forma anual reúne a productores, Médicos Veterinarios, autoridades sanitarias y especialistas del sector pecuario y se ha consolidado como una plataforma clave para la presentación de innovaciones científicas y herramientas que impulsan una ganadería más eficiente y sostenible en México.

“El gusano barrenador sigue siendo una de las amenazas sanitarias más relevantes para la ganadería. Frente a este escenario, la innovación en salud animal juega un papel determinante para cortar el ciclo de infestación y proteger la productividad de los hatos”, señaló Julio Prates, Director de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México.

Como parte de su compromiso con el sector, MSD Salud Animal presentó dos soluciones complementarias: EXZOLT® 5%, una formulación de aplicación tópica de larga duración que actúa contra gusano barrenador, garrapatas y moscas, y presentó por primera vez EXZOLT® 1%, una nueva presentación oral enfocada en tratar estos parásitos principalmente en becerros, que facilita su administración sin necesidad de separación de la madre y permite un manejo más práctico en campo.

Especialistas indicaron que ambas presentaciones de EXZOLT demostraron tener 100% de efectividad en el tratamiento de gusano barrenador y que su doble presentación tiene como objetivo ofrecer una herramienta complementaria que proteja por completo al ganado. Asimismo, indicaron que comprobaron su eficacia en otros parásitos que amenazan al ganado: EXZOLT 5% vía tópica demostró 98% de efectividad contra garrapata de un solo huesped, Rhipicephalus microplus, un 91.5% para la mosca del cuerno y un 90% contra larvas de Dermatobia hominis (tórsalo), mientras que EXZOLT 1% vía oral demostró ser eficaz en un 99% contra la garrapata Rhipicephalus microplus y en un 90% contra Dermatobia hominis (torsalo).

Ambas opciones forman parte de un abordaje que busca adaptarse a diferentes etapas productivas y necesidades operativas, con eficacia comprobada en la eliminación del parásito. Alberto García Escalera, Gerente Técnico de Cuentas Clave de la Unidad de Ganadería, destacó que “contar con distintas herramientas terapéuticas permite a los productores implementar estrategias más precisas y efectivas. La combinación de soluciones de acción sistémica con buenas prácticas de manejo es clave para reducir la incidencia y evitar la propagación del gusano barrenador”.

Más allá de la innovación terapéutica, especialistas coinciden en que el control de esta plaga requiere un enfoque integral de salud animal. La atención oportuna de heridas, la implementación de protocolos de bioseguridad y el uso de herramientas de monitoreo sanitario son factores determinantes para reducir el riesgo de infestación y fortalecer la resiliencia de las unidades de producción.

En este contexto, MSD Salud Animal reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones basadas en ciencia que contribuyan al bienestar animal y a la sostenibilidad del sector ganadero. A través de la investigación, la innovación y el acompañamiento técnico a productores y Médicos Veterinarios, la compañía impulsa una ganadería más preparada para enfrentar los retos sanitarios actuales y futuros.

El lanzamiento de estas nuevas soluciones durante el Congreso de Ganadería Sustentable refleja la importancia de sumar esfuerzos entre industria, especialistas y productores para contener amenazas como el gusano barrenador y avanzar hacia un modelo de producción más eficiente, seguro y sostenible para México.