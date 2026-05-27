Tonantzin Fernández encabeza “Miércoles del Pueblo” en San Pedro Cholula 

*- Atención ciudadana, programas sociales y apoyos funcionales fortalecen el bienestar en Cholula*

Desde Puebla

*27 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Reafirmando el compromiso con las y los ciudadanos y bajo la premisa de encabezar un gobierno humano, cercano y de puertas abiertas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una edición más del programa “Miércoles del Pueblo”, acompañada de secretarios y directores de su administración.

Con la Plaza de la Concordia como sede, la alcaldesa recibió a decenas de cholultecas que acudieron desde las 8:00 horas para presentar inquietudes o solicitudes relacionadas con seguridad, servicios públicos, bacheo, apoyos económicos o en especie, así como atención a necesidades derivadas de enfermedades o participación en eventos deportivos internacionales.

En su mensaje, Tonantzin Fernández reconoció la participación de las y los ciudadanos que forman parte de este ejercicio de atención directa, al señalar que son fundamentales para fortalecer el trabajo gubernamental y complementar las acciones de la administración municipal.

“Estamos aquí frente a ustedes todo el equipo que compone el Ayuntamiento; darle la cara al pueblo también es una forma de abonar a la transformación de nuestro municipio”, afirmó.

Asimismo, destacó que su gobierno ha impulsado diversos programas de bienestar dirigidos a todos los sectores sociales, como Mujeres Heroínas y las Becas Xelhua, enfocados en atender las causas y generar más y mejores oportunidades para las y los cholultecas en situación de vulnerabilidad.

*ENTREGAN APARATOS AUDITIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

Durante esta jornada del “Miércoles del Pueblo”, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos auditivos a adultos mayores con discapacidad auditiva, además de cubrir previamente los estudios de audiometría a través del Gobierno Municipal.

Al respecto, Lupita Fernández señaló que estos apoyos representan una forma de corresponder a la confianza de las y los ciudadanos en la actual administración, contribuyendo a disminuir el rezago y reducir la brecha social de los sectores más vulnerables.