Fortalecen la conciencia ambiental en San Pedro Cholula 

*- Ciudadanía y organizaciones suman esfuerzos en favor del reciclaje y el cuidado del entorno*

Desde Puebla

*27 de mayo, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de crear conciencia en materia de reciclaje, el gobierno de San Pedro Cholula, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula, informa los resultados obtenidos durante la jornada de acopio y concientización ambiental “EcoCholula – Recicla y Transforma”.

Gracias a la participación de la ciudadanía, se logró recolectar un total de 3 mil 808 kilogramos de residuos reciclables, materiales que no serán destinados al relleno sanitario y que podrán reincorporarse a la industria del reciclaje, contribuyendo al aprovechamiento responsable de los residuos y a la reducción del impacto ambiental.

Esta edición benefició de manera directa e indirecta a aproximadamente mil 900 personas, quienes participaron en la correcta disposición de residuos reciclables y contribuyeron al fortalecimiento de una cultura ambiental responsable en el municipio.

Cabe destacar que todo lo recaudado será canalizado a colaboradores y organizaciones como Grupo GIRSA, encargado de dar un manejo adecuado a residuos electrónicos y materiales especiales, así como a ECOCE, organización especializada en el reciclaje de PET, plásticos flexibles y otros materiales reciclables.

En esta edición participaron diversas empresas y organizaciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente y la promoción de la cultura del reciclaje, entre ellas Enteser, Laudato Si’, Ecolana, Hagamos Composta y Kambieco, quienes colaboraron activamente en el desarrollo de este encuentro ciudadano.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula informó que continuará realizando estas jornadas de acopio cada tercer domingo del mes, con la finalidad de evitar que residuos reciclables lleguen al relleno sanitario y fomentar alternativas sustentables y amigables con el entorno.