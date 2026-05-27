Mejoran calles en Amozoc

Gobierno municipal continúa renivelación de adoquín en distintas colonias

Desde Puebla

Amozoc de Mota Puebla a 27 de mayo de 2026.– Con el compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana y brindar calles más seguras para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Amozoc 2024-2027 continúa realizando trabajos de renivelación de adoquín en diferentes puntos del municipio.

En esta ocasión, las labores se desarrollan sobre la calle 6 Oriente, calle que conecta al barrio de San Miguel con San Antonio, donde personal de Obra Pública trabaja de manera permanente para mejorar la movilidad y garantizar calles en mejores condiciones para beneficio de las familias Amozoquenses.

Estas acciones forman parte del programa de mantenimiento y rehabilitación de vialidades impulsado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, priorizando las necesidades de la población y atendiendo puntos que requieren intervención para mejorar el tránsito vehicular y peatonal.

El edil reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura del municipio, trabajando de manera cercana a la gente y generando mejores condiciones de vida para todas y todos.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso para construir un Amozoc con calles más dignas, seguras y funcionales para nuestras familias”, destacó.