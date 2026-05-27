Destruyen siete hornos clandestinos utilizados para deshidratar madera en Puebla 

Erika Méndez

La policía estatal forestal destruyó siete hornos clandestinos utilizados para deshidratar madera.

En el municipio de Zautla, donde los elementos hacían recorridos preventivos.

En el paraje “La Libertad” ubicaron diversas herramientas, así como 150 kilogramos de carbón vegetal de procedencia ilícita

Las autoridades estatales notificaron de los hechos a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa), a fin de que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.