Explosión de gas deja 15 heridos en Cuautlancingo

Desde Puebla

Una fuerte explosión por acumulación de gas en un domicilio en la calle Uranga, en el Barrio del Calvario Género dejó 15 personas lesionadas en Cuautlancingo.

La explosión sucedió al costado de los baños públicos El Calvario, lo que hizo pensar en un inicio que pudo tratarse de una explosión en la caldera o algo relacionado con este establecimiento, pero no fue así, sino un estallido por acumulación de gas en esta vivienda, donde preparaban alimentos para un evento familiar.