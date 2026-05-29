Explosión de gas deja 15 heridos en Cuautlancingo

Desde Puebla
Una fuerte explosión por acumulación de gas en un domicilio en la calle Uranga, en el Barrio del Calvario Género dejó 15 personas lesionadas en Cuautlancingo.
La explosión sucedió al costado de los baños públicos El Calvario, lo que hizo pensar en un inicio que pudo tratarse de una explosión en la caldera o algo relacionado con este establecimiento, pero no fue así, sino un estallido por acumulación de gas en esta vivienda, donde preparaban alimentos para un evento familiar.
You may also like
-
Video: Inicio proceso de embargo a TV Azteca Puebla
-
Video: Sexoservidoras “Chicas de la 14” buscan que la SCJN reconozca su actividad
-
Realizan en Puebla 2da reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas
-
Para evitar autos varados, colocan 28 semáforos pluviales en zonas de riesgo de Puebla capital
-
Viva Aerobus anuncia restricciones por ébola; estos pasajeros no podrán entrar a México