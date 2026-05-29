Video: Sexoservidoras “Chicas de la 14” buscan que la SCJN reconozca su actividad

María Tenahua
La asociación “Chicas de la 14” informó que interpuso un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se reconozca su labor como un trabajo no asalariado.
Luego de los señalamientos de extorsión de otras sexoservidoras por estar relacionadas o vinculadas con el líder de los ambulantes de la organización Fuerza 2000, Federico López.
Durante una rueda de prensa, Jazmín, representante de la asociación, indicó que buscan que este trabajo se visibilice como cualquier otro oficio.
Agregó que esperarán respuesta de la SCJN, también acudieron al congreso local, para que este trabajo no sea un impedimento al tener la custodia de sus hijos, debido a que muchas de las sexoservidoras enfrentan esta situación.
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