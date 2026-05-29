Realizan en Puebla 2da reunión de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas

Erika Méndez
El estado de Puebla fue sede de la segunda reunión nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026.
Durante un acto protocolario, el gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció a los asistentes por elegir la entidad como punto de reunión.
Y aprovechó para destacar que atender la pobreza y marginación es hacer justicia, trabajar por los derechos sociales y con humanidad.
En este sentido, aseguró que desde Puebla se trabaja con amor en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.
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