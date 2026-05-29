Terrible noticia en el deporte: Leyenda del hockey se quita la vida

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El mundo del deporte está de luto tras confirmarse una de las noticias más desgarradoras en la historia reciente del hockey sobre hielo. Claude Lemieux, cuatro veces campeón de la Stanley Cup e ícono absoluto de la NHL, falleció este jueves 28 de mayo de 2026 a la edad de 60 años. Según algunos reportes, la causa de muerte fue un suicidio, un hecho que ha dejado en shock a aficionados y excompañeros por igual, informó Metro World News.

Lemieux fue localizado alrededor de las 3:00 horas en el almacén trasero del negocio de muebles de su familia. Fue su propio hijo adulto quien realizó el hallazgo, luego de que la familia se preocupara al notar que el exjugador no había regresado a casa. Esta tragedia ocurre apenas días después de que Lemieux fuera visto públicamente en el Bell Centre de Montreal, donde participó como portador de la antorcha ceremonial antes de un juego de las Finales de Conferencia, recibiendo una ovación ensordecedora.

Conocido por su estilo de juego feroz y agresivo, Lemieux disputó 21 temporadas en la liga, vistiendo las camisetas de equipos históricos como los Montreal Canadiens, New Jersey Devils y Colorado Avalanche. A lo largo de su carrera, se ganó el apodo de “Rey de la Primavera” debido a su asombrosa capacidad para elevar su nivel de juego durante los playoffs. En su palmarés destacan cuatro títulos de la Stanley Cup y el prestigioso Trofeo Conn Smythe.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de sombras. Lemieux fue una de las figuras más polarizantes de su generación, acumulando 1,777 minutos de penalidad en temporada regular. Es recordado por el incidente de 1996, donde un golpe por detrás a Kris Draper provocó fracturas faciales severas y desató una de las rivalidades más intensas en la historia del deporte entre Colorado y Detroit.