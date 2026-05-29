Entregan boletos a jóvenes para la inauguración del Mundial 2026; ellas son las ganadoras del concurso

EL UNIVERSAL

El Gobierno de México dio a conocer este viernes a las finalistas del concurso para ganar boletos al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, así como a la joven que representará al país en este evento internacional.

Las cuatro finalistas son Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Quilpa, Veracruz; Brianna Ameli Medina Cortés, de Iztapalapa; Daira Yaretzi Díaz García, de San Pedro Mixtepec, Oaxaca; y Karla Itzel Peña Vilchis, de Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que el Comité Seleccionador del Boleto ya definió a las ganadoras.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, explicó que el concurso se realizó en escuelas, parques y espacios públicos de todo el país, donde jóvenes de entre 16 y 25 años participaron mostrando habilidades para dominar el balón y compartiendo mensajes sobre por qué querían formar parte de esta experiencia.

“Ellas no solamente van a ver el partido, sino van en representación de nuestro país, de nuestra presidenta”, destacó el exclavadista olímpico.

Pacheco Marrufo señaló que más de mil videos llegaron a la fase final, luego de cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Las participantes fueron evaluadas por un jurado integrado por la futbolista profesional Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.

Joven Yolett Cervantes gana boleto de Sheinbaum

La joven Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años de edad y proveniente de Veracruz, es la ganadora del boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la inauguración del Mundial.

En la conferencia mañanera de este viernes 29 de mayo en Palacio Nacional, la originaria de El Carril Tlaquilpa, Veracruz, recibió el boleto 001 para asistir a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, en representación de la titular del Ejecutivo federal.

En el Salón Tesorería también se dio a conocer a la ganadora del boletos inaugural que era de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años, proveniente de la alcaldía Iztapalapa.

“La ganadora del boleto de nuestra presidenta es sin duda una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país, y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. Su técnica con el balón y habilidad para dominarlo, su historia de vida y la pasión que nos transmite al verla, nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso”, dijo la árbitra Katia Itzel García quien formó parte del jurado.

También fueron anunciadas las ganadoras de boletos para juego en Monterrey y Guadalajara: Karla Itzel Peña Vilchis y Daira Yaretzi Díaz García.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el talento de las jóvenes deportistas, quienes ganaron por realizar dominadas.

Conade presenta avances del Mundial Social

Rommel Pacheco, director de la Conade, presentó avances del Mundial Social y mencionó que en el Estadio Olímpico Universitario se lleva a cabo la gran final, con la participación de más de un millón de participantes y 96 mil equipos.